STENTYS : Gilbert Dupont reste à Alléger

Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation Alléger et son objectif de cours de 0,4 euro sur Stentys après l'annonce d'un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 94% en publié, mais toujours en décroissance en pro forma (-8%).Le broker observe que le management souligne que cette publication marque toutefois le retour de la croissance des ventes du stent Xposition S (+0,1% en valeur et +4% en volume) grâce à une dynamique positive sur la zone Europe, particulièrement en Europe du Sud et de l'Est, ainsi que dans les pays nordiques consécutive aux différents changements d'organisation opérés en 2018.Le bureau d'études note également qu'une nouvelle publication scientifique vient à nouveau de confirmer le bénéfice clinique du stent Xposition S dans plusieurs types de lésions coronaires complexes, ce qui en fait selon le CEO l'un des traitements les plus fiables dans cette indication.Le courtier estime par ailleurs que la trésorerie de 8,6 millions d'euros au 31 mars 2019, contre 9,9 millions fin décembre dernier, reflète une bonne maîtrise des dépenses et offre une visibilité financière plutôt confortable pour poursuivre le redressement des ventes.Pour autant conclut Gilbert Dupont, la visibilité sur une réelle inflexion de tendance est toujours très limitée, raison pour laquelle il conserve une attitude prudente.