STENTYS : met le cap sur l'Amérique Latine, le marché applaudit

En hausse de 8,14% à 1,28 euro, Stentys signe la plus forte progression sur SRD. Les investisseurs saluent l'offensive de la medtech en Amérique Latine. Le fabricant de stents a annoncé le lancement de ses activités commerciales au Mexique à travers un partenariat avec Levbeth Medical, une société spécialisée dans la distribution d'équipements médicaux pour les procédures endovasculaires.Plus tôt ce mois-ci, le Dr Neisser Morales et le Dr Mizraym Rojas ont placé le premier stent auto-apposant à élution Sirolimus, Xposition S, au Mexique à l'hôpital Issste Lopez Mateos à Mexico City, avec le soutien du Dr Omar Santaera, du Sanatorium Las Lomas à Buenos Aires (Argentine) et de Levbeth Medical.Cette procédure marque le lancement de la technologie auto-apposante sur le marché mexicain des stents coronaires, estimé à environ 47 millions de dollars par an.Cette nouvelle étape de la stratégie d'expansion mondiale de Stentys renforce considérablement sa présence commerciale sur le marché latino-américain des stents coronaires, dont la valeur est estimée à plus de 200 millions de dollars.Stentys a l'intention d'étendre la commercialisation de la gamme de stents Xposition S à d'autres pays, en s'appuyant sur le réseau de distribution de la société Minvasys, récemment acquise.