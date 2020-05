STENTYS : mise à disposition du rapport financier annuel 2018

Regulatory News:

STENTYS (FR0010949404 — STNT – éligible PEA PME) (Paris:STNT), groupe français spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Rapport financier annuel au 31 décembre 2019 a été mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le Rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la Société, www.stentys.com, dans la rubrique Investisseurs / Documentation (http://www.stentys.com/investisseurs/documentation)

À propos de STENTYS

Le groupe STENTYS développe et commercialise des solutions cardio-vasculaires peu invasives pour les besoins de la cardiologie interventionnelle. Sa large gamme de produits innovants, composée de stents actifs, de ballons coronaires et à élution médicamenteuse et d’accessoires cardiovasculaires, est commercialisée dans plus de 60 pays. Grâce à son produit phare, Xposition S, le stent auto-apposant qui s’adapte aux vaisseaux de diamètre variable et permet de traiter les pathologies artérielles complexes, et à son portefeuille de ballons et d’accessoires, STENTYS couvre l’ensemble des indications coronaires.

Plus d’informations sur www.stentys.com.

STENTYS est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris

ISIN : FR0010949404 – Mnémonique : STNT

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l’environnement dans lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces éléments incluent, entre autres, le risque pour la Société de ne pas être en mesure de réaliser ou de céder ses actifs et de faire face à ses engagements financiers et ainsi de se trouver en état de cessation des paiements au cours des 12 prochains moins, sa faculté à faire respecter ses droits et à protéger ses brevets et les autres droits dont elle est propriétaire, le risque de mise en jeu de sa responsabilité du fait des produits, inhérents aux dispositifs médicaux, les risques liés à des dysfonctionnements des processus industriels (par exemple non-respect de la matériovigilance et de la traçabilité des produits) et d’autres facteurs, notamment, ceux décrits à la section 4 « Facteurs de risques » du rapport de gestion sur les comptes sociaux et les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.

