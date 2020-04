STENTYS : ouverture d'une procédure de sauvegarde

Regulatory News:

STENTYS (Paris:STNT) (FR0010949404 – STNT – éligible PEA PME), groupe français spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, annonce que par jugement du 1er avril 2020, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société STENTYS pour une durée initiale de 6 mois.

Le Tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SCP ABITBOL & ROUSSELET, prise en la personne de Maître Joanna Rousselet, et la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Philippe Bleriot, en qualité d’administrateurs judiciaires. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Axel Chuine, a également été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Il est précisé par ailleurs, que la procédure de mandat ad hoc ouverte le 7 août 2019 par le Tribunal de commerce de Bobigny a pris fin le 16 mars 2020, compte tenu du dépôt d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde par STENTYS, comme cela avait été indiqué dans son communiqué de presse du 18 décembre 2019.

La procédure de sauvegarde permettra à STENTYS de mettre en œuvre, sous l’égide des co-administrateurs judiciaires, la poursuite de la réduction progressive de son activité, avec potentiellement des cessions d’actifs, dans la perspective de préparer au mieux l’apurement de son passif.

Préalablement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, STENTYS a déjà mis en place un plan de réduction de ses coûts compte tenu de l'absence de perspective de continuation de l'activité de STENTYS. Cette démarche s'est notamment traduite par la mise en œuvre d'un plan de licenciement collectif concernant l'essentiel de ses salariés et de ceux de MINVASYS. Cela a mis fin à l'activité opérationnelle de STENTYS et aucune reprise de celle-ci n'est anticipée.

Dans ce contexte, il n’est pas envisagé de reprendre la cotation du titre STENTYS sur EURONEXT PARIS.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'exclut pas une éventuelle opération de reprise si un investisseur sérieux présentait un projet crédible visant à reprendre STENTYS dont les actions sont cotées sur EURONEXT PARIS (en dépit de la suspension de la cotation). A cet égard, il est précisé que le projet financier proposé par Alpha Blue Ocean n'a pas abouti à ce stade pour des contraintes de faisabilité.

Au 31 mars 2020, la trésorerie disponible de STENTYS s'élève à 6,1 millions d’euros.

Le marché sera régulièrement informé de l’évolution de la procédure et des prochaines étapes.

À propos de STENTYS

Le groupe STENTYS développe et commercialise des solutions cardio-vasculaires peu invasives pour les besoins de la cardiologie interventionnelle. Sa large gamme de produits innovants, composée de stents actifs, de ballons coronaires et à élution médicamenteuse et d’accessoires cardiovasculaires, est commercialisée dans plus de 60 pays. Grâce à son produit phare, Xposition S, le stent auto-apposant qui s’adapte aux vaisseaux de diamètre variable et permet de traiter les pathologies artérielles complexes, et à son portefeuille de ballons et d’accessoires, STENTYS couvre l’ensemble des indications coronaires.

Plus d’informations sur www.stentys.com.

STENTYS est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris

ISIN : FR0010949404 – Mnémonique : STNT

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives.

