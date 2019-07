STENTYS : pénalisé par des difficultés d'approvisionnement au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur l’ensemble du 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires de Stentys ressort à 5,1 millions d’euros, soit une baisse de 8% en pro forma. L’activité de la société Minvasys est consolidée à partir du 1er mai 2018. Le spécialiste des technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle souligne la bonne performance de la gamme de produits de ballons de dilatation coronaires et d’accessoires, dont les ventes ont progressé de 14% au cours du deuxième trimestre 2019 à 1,09 million.Les difficultés d'approvisionnement ont conduit la société à retarder certaines expéditions au cours du trimestre et à ne pas pouvoir honorer certaines commandes de distributeurs. Dans un contexte de très forte pression sur les prix, ces retards de livraison affaiblissent les positions de Stentys face à des concurrents de tailles beaucoup plus importantes. Particulièrement affectées par ces événements, les ventes du stent Xposition S chutent de -33% en valeur et -38% en volume sur le deuxième trimestre 2019.La trésorerie du groupe s'élève à 8,1 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 8,6 millions d'euros au 31 mars 2019. Cette consommation de trésorerie réduite s'explique essentiellement par une activité de production fortement ralentie en lien avec les difficultés d'approvisionnement, et grâce aux efforts réalisés par la Société sur le recouvrement de ses créances.