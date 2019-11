STENTYS : retarde sa dissolution après une proposition de sauvetage

Données financières (EUR) CA 2019 - EBIT 2019 - Résultat net 2019 - Dette 2019 - Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 - Capi. / CA2019 - Capi. / CA2020 - Capitalisation 14,0 M Graphique STENTYS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 0,46 Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michel Darnaud Chairman & Chief Executive Officer Olivier Pierron Chief Operating Officer André Lerebours Chief Financial Officer Luc Demangeon Vice President-Regulatory, Quality & Clinical Marie Meynadier Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) STENTYS 5.99% 15 MEDTRONIC PLC 19.84% 143 384 BAXTER INTERNATIONAL INC. 22.88% 40 012 HOYA CORPORATION 44.11% 31 929 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 39.19% 29 458 TERUMO CORPORATION -37.79% 24 376