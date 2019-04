Stentys : Information financière du 1er trimestre 2019

Information financière du 1er trimestre 2019

• Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2019 de 2,6 M€

• Retour de la croissance des ventes du stent Xposition S : +4% en volume et +0,1% en valeur

• Lancement commercial réussi en Afrique du Sud

• Trésorerie consolidée au 31 mars 2019 de 8,6 M€

• Nouvelle publication scientifique confirmant le bénéfice clinique du stent Xposition S dans les anatomies complexes

PARIS - le 11 avril 2019 - 17h45 CEST - STENTYS (FR0010949404 - STNT - éligible PEA PME), groupe français spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 et son niveau de trésorerie consolidée au 31 mars 2019.

Christophe Lottin, Directeur général de STENTYS, commente : « STENTYS a bien démarré l'année 2019, avec un retour de la croissance des ventes du stent Xposition S. La stratégie de recentrage sur les produits les plus performants et rentables de notre gamme associée aux différents changements organisationnels apportés à notre réseau de ventes directes commencent à donner leurs premiers résultats. Notre ambition est de déployer notre nouvelle gamme de produits sur les marchés où les dynamiques de croissance sont les plus positives. À cet égard, nous sommes ainsi ravis de notre lancement commercial réussi en Afrique du Sud. Disposant d'une trésorerie solide et d'une gamme de produits rationnalisée, nous poursuivons notre développement dans les zones géographiques les plus attractives. Par ailleurs, une nouvelle publication scientifique vient à nouveau de confirmer le bénéfice clinique du stent Xposition S dans plusieurs types de lésions coronaires complexes, ce qui en fait l'un des traitements les plus fiables dans cette indication. »

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 par zone géographique

En milliers d'euros

T1 2019 T1 2018 Var. % T1 2019 T1 2018 Pro forma1 Var. % Europe2

1 357 Reste du monde

1 243 869 470 +56% 1 357 1 485 -9% n.a. 1 243 1 338 -7% Chiffre d'affaires total

2 600

1 339

+94%

2 600

2 823

-8%

Chiffres audités

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 par catégorie de produit

En milliers d'euros

T1 2019

T1 2018

Var. %

T1 2019

T1 2018 Pro forma1

Var. %

Stents

1 638

Ballons et accessoires

961

1 320 19

+24% n.a.

1 638

1 830 -10%

961

993 -3%

Chiffre d'affaires total

2 600

1 339

+94%

2 600

2 823

-8%

Chiffres audités

1 Chiffres pro forma non revus par les commissaires aux comptes, présentés selon la norme IFRS 15 (application obligatoire) sans différence avec IAS 18 appliqué en 2017. L'acquisition de la société MINVASYS par STENTYS a été finalisée le 30 avril 2018 et son activité est consolidée à partir du 1er mai 2018. Ces chiffres ont été calculés pour donner une vision comparable de l'activité du groupe comme si l'acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2018.

2 Allemagne, Italie, Suisse, Autriche, Pologne, Pays-Bas, France, Belgique, Grande Bretagne, Espagne, Grèce, Portugal et pays nordiques.

En intégrant l'activité de MINVASYS, consolidée à partir du 1er mai 2018, le groupe STENTYS a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€ au 1er trimestre 2019, en hausse de +94% par rapport au 1er trimestre 2018, et en décroissance de 8% en pro forma.

Le 1er trimestre 2019 a été marqué par le retour de la croissance des ventes du stent Xposition S (+0,1% en valeur et +4% en volume). Cette bonne performance du stent Xposition S provient d'une dynamique positive sur la zone Europe, particulièrement en Europe du Sud et de l'Est, ainsi que dans les pays nordiques, suite aux différents changements d'organisation opérés en 2018.

STENTYS continue à étendre sa couverture géographique avec l'ouverture de l'Afrique du Sud où le groupe a réalisé un lancement commercial prometteur de l'ensemble de sa gamme de produits au cours du 1er trimestre 2019.

Afin de rationaliser sa gamme de produits, STENTYS a décidé de concentrer ses efforts sur les générations de produits les plus récentes et les plus stratégiques. Ainsi, retraitées des anciennes générations de ballons, stents et connecteurs à valves, les ventes du Groupe enregistrent une croissance trimestrielle de 5%, dont 8% sur la gamme MINVASYS en pro forma.

Trésorerie solide de 8,6 M€

Le niveau de trésorerie du groupe s'élève à 8,6 M€ au 31 mars 2019, contre 9,9 M€ au 31 décembre 2018 et reflète une nouvelle fois une gestion stricte de ses dépenses.

Nouvelle publication confirmant le bénéfice clinique du stent Xposition S dans les anatomies complexes

Le 23 mars 2019, les résultats d'une étude intitulée « Etude néerlandaise multicentrique utilisant le stent STENTYS Xposition S dans les lésions complexes »3 ont été publiés dans la revue spécialisée Catheterization and Cardiovascular Interventions.

L'étude, réalisée chez 215 patients dans 4 hôpitaux néerlandais sur une période de 3 ans de mars 2015 à mars 2018, est un sous-groupe du registre en cours SIZING. SIZING est une étude prospective, multicentrique à bras unique qui a pour but de fournir des données sur la sécurité des stents STENTYS avec des résultats cliniques dans une utilisation en routine.

Les résultats à 12 mois ont confirmé la sécurité et l'efficacité du stent auto apposant Xposition S dans le traitement des lésions difficiles dans la pratique réelle, avec un taux de succès procédural élevé et un taux d'évènements indésirables cardiaques majeurs (MACE) bas à 12 mois à 6,6%.

Une grande diversité de patients, dont 76,9% souffraient de syndrome coronarien aigu, a été incluse dans l'étude. Les principales indications angiographiques étaient les vaisseaux de formes anévrismales ou présentant une ectasie (32,3%), les lésions contenant du thrombus (13,1%) et les bifurcations/sténoses du tronc commun (10,4%), avec plus de la moitié de lésions de type C selon la classification de l'AHA/ACC.

Les auteurs de l'étude concluent : « Dans la pratique courante dans nos centres aux Pays-Bas, le stent auto-apposant Xposition S a démontré de bons résultats procéduraux malgré des anatomies coronaires complexes. Le taux d'évènements cliniques reste bas à 1 an. »

Le professeur Christian Spaulding, Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris, France et Président du comité scientifique de STENTYS, commente : « Les résultats positifs de cette étude confirment encore davantage les bénéfices de l'utilisation d'un stent auto-apposant dans des lésions et anatomies difficiles. Il est intéressant de noter que la population de cette étude est composée d'un groupe de patients qui est souvent exclu des registres conduits sur des stents à élution médicamenteuse conventionnels et met en exergue le rôle qu'Xposition S peut avoir dans le traitement de ces patients souvent difficiles à traiter. »

Des données complémentaires seront publiées à l'EuroPCR, congrès mondial de cardiologie interventionnelle, qui se tiendra du 21 au 24 mai 2019 à Paris.

Publications et évènements financiers à venir

3 Dutch multicenter experience using the STENTYS Xposition S self‐apposing stent in complex coronary lesions ; Selina Vlieger MSc, Cihan Simsek MD, PhD, Anaïs Balland MSc, Sami Somi MD, Gillian Jessurun MD, Giovanni Amoroso MD, PhD, Floris Kauer MD, PhD, Robert-Jan van Geuns MD, PhD et Alexander IJsselmuiden MD, PhD ; https://doi.org/10.1002/ccd.28192

• Assemblée générale ordinaire : le jeudi 16 mai 2019 à 16h au 21 place de la Madeleine, 75008 Paris (le cas échéant, sur 2nde convocation, le mardi 25 juin 2019)

• Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2019 : le jeudi 11 juillet 2019 après bourse

À propos de STENTYS

Le groupe STENTYS développe et commercialise des solutions cardio-vasculaires peu invasives pour les besoins de la cardiologie interventionnelle. Sa large gamme de produits innovants, composée de stents actifs, de ballons coronaires et à élution médicamenteuse et d'accessoires cardiovasculaires, est commercialisée dans plus de 60 pays. Grâce à son produit phare, Xposition S, le stent auto- apposant qui s'adapte aux vaisseaux de diamètre variable et permet de traiter les pathologies artérielles complexes, et à son portefeuille de ballons et d'accessoires, STENTYS couvre l'ensemble des indications coronaires.

Plus d'informations sur www.stentys.com.

STENTYS NewCap André Lerebours Investor Relations / Strategic Communications Directeur financier Dusan Oresansky / Alexia Faure Tél. : +33 (0)1 44 53 99 42 Tél. : +33 (0)1 44 71 94 92 investor@stentys.com stentys@newcap.eu STENTYS est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris ISIN : FR0010949404 - Mnémonique : STNT

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l'environnement dans lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces éléments incluent, entre autres, les risques associés au développement et à la commercialisation des produits de la Société, l'acceptation par le marché des produits de la Société, sa faculté à gérer sa croissance, l'environnement compétitif relatif à son secteur d'activité et aux marchés dans lesquels elle évolue, sa faculté à faire respecter ses droits et à protéger ses brevets et les autres droits dont elle est propriétaire, les incertitudes liées à la procédure d'autorisation auprès de la U.S. FDA, le rythme de recrutement des patients pour le besoin des études cliniques plus lent que prévu, les résultats des études cliniques et d'autres facteurs, notamment, ceux décrits à la section 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2016 de la Société enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 novembre 2017 sous le numéro D.17-1084, telle que modifiée le cas échéant.