Stentys : Information financière du 3ème trimestre 2018

Information financière du 3ème trimestre 2018

• Chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2018 de 2,3 M€ • Trésorerie consolidée au 30 septembre 2018 de 10,5 M€



PARIS - le 11 octobre 2018 - 17h45 CEST - STENTYS (FR0010949404 - STNT - éligible PEA PME), un groupe français spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires trimestriel et son niveau de trésorerie consolidés au 30 septembre 2018.

Evolution du chiffre d'affaires du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de 2018

En milliers d'euros 9 mois 2018 9 mois 2017 Var. % T3 2018 T3 2017 Var. % Europe1 3 318 3 378 -2% 1 164 992 +17% Reste du monde 2 590 1 785 +45% 1 105 623 +77% Chiffre d'affaires total 5 909 5 162 +14% 2 269 1 615 +40% Chiffres audités

Compte tenu de l'acquisition de la société MINVASYS dont l'activité est consolidée à partir du 1er mai 2018, le groupe STENTYS a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 M€ au 3ème trimestre 2018, en hausse de +40% par rapport au 3ème trimestre 2017. Hors effet de cette acquisition, le chiffre d'affaires de STENTYS au 3ème trimestre 2018 baisse de 30% à 1,1 M€. Cette baisse est principalement induite par la dégradation du marché global des stents coronaires qui résulte, notamment, d'une forte pression sur les prix dans un contexte d'accélération de la banalisation des produits.

Sur le 3ème trimestre 2018, les ventes du stent Xposition S sont en décroissance de 28% en valeur et de 33% en volume.

Evolution du chiffre d'affaires du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de 2018 (information pro forma)2

En milliers d'euros 9 mois 2018 9 mois 2017 Var. % T3 2018 T3 2017 Var. % Europe1 4 137 5 077 -19% 1 164 1 614 -29% Reste du monde 3 639 4 001 -9% 1 105 1 324 -14% Chiffre d'affaires total 7 776 9 078 -14% 2 269 2 938 -23% Chiffres non audités

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires pro forma2 du groupe ressort à 7,8 M€, soit une baisse de 14% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2017, dont une baisse de 19% en Europe et de 9% dans le reste du monde.

1 Allemagne, Italie, Suisse, Autriche, Pologne, Pays-Bas, France, Belgique, Grande Bretagne, Espagne, Grèce, Portugal et pays nordiques.

2 Chiffres pro forma non revus par les commissaires aux comptes, présentés selon la norme IFRS 15 (application obligatoire) sans différence avec IAS 18 appliqué en 2017. L'acquisition de la société MINVASYS par STENTYS a été finalisée le 30 avril 2018 et son activité est consolidée à partir du 1er mai 2018. Ces chiffres ont été calculés pour donner une vision comparable de l'activité du groupe comme si l'acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2017.

Le chiffre d'affaires pro forma2 généré par la vente des stents au cours des 9 premiers mois de 2018 s'inscrit en baisse de 18% à 5,0 M€.

La gamme de ballons de dilatation coronaires et d'accessoires, intégrée grâce à l'acquisition de MINVASYS, affiche une baisse des ventes limitée (-7%) à 2,8 M€ (chiffres pro forma2).

Christophe Lottin, Directeur général de STENTYS, commente : « Comme nous le rappelons régulièrement, STENTYS évolue ces dernières années dans un marché mature, devenu très concurrentiel, marqué par une baisse continue des prix des stents en dépit de propriétés mécaniques et cliniques toujours plus performantes. Concomitamment, l'augmentation des contraintes réglementaires ralentit l'introduction de nouveaux procédés de fabrication moins coûteux et l'entrée sur de nouveaux marchés dans des délais compétitifs vis-à-vis d'acteurs de grande taille. Compte tenu de ce nouveau contexte de marché et à la lecture de notre activité commerciale, STENTYS étudie différentes solutions pour faire face aux difficultés prévisibles à court terme. »

Trésorerie à 10,5 M€

Le niveau de trésorerie du groupe s'élève à 10,5 M€ au 30 septembre 2018 contre 11,8 M€ au 30 juin 2018.

À propos de STENTYS

Le groupe STENTYS développe et commercialise des solutions cardio-vasculaires peu invasives pour les besoins de la cardiologie interventionnelle. Sa large gamme de produits innovants, composée de stents actifs, de ballons coronaires et à élution médicamenteuse et d'accessoires cardiovasculaires, est commercialisée dans plus de 60 pays. Grâce à son produit phare, Xposition S, le stent auto-apposant qui s'adapte aux vaisseaux de diamètre variable et permet de traiter les pathologies artérielles complexes, et à son portefeuille de ballons et d'accessoires, STENTYS couvre l'ensemble des indications coronaires.

Plus d'informations sur www.stentys.com.

STENTYS est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris ISIN : FR0010949404 - Mnémonique : STNT

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l'environnement dans lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces éléments incluent, entre autres, les risques associés au développement et à la commercialisation des produits de la Société, l'acceptation par le marché des produits de la Société, sa faculté à gérer sa croissance, l'environnement compétitif relatif à son secteur d'activité et aux marchés dans lesquels elle évolue, sa faculté à faire respecter ses droits et à protéger ses brevets et les autres droits dont elle est propriétaire, les incertitudes liées à la procédure d'autorisation auprès de la U.S. FDA, le rythme de recrutement des patients pour le besoin des études cliniques plus lent que prévu, les résultats des études cliniques et d'autres facteurs, notamment, ceux décrits à la section 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2016 de la Société enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 novembre 2017 sous le numéro D.17-1084, telle que modifiée le cas échéant.

