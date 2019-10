Stentys : Rapport Financier Semestriel 2019

Le groupe STENTYS développe et commercialise des solutions cardio-vasculaires peu invasives pour les besoins de la cardiologie interventionnelle. Sa large gamme de produits innovants, composée de stents actifs, de ballons coronaires et à élution médicamenteuse et d'accessoires cardiovasculaires, est commercialisée dans plus de 60 pays. Grâce à son produit phare, Xposition S, le stent auto-apposant qui s'adapte aux vaisseaux de diamètre variable et permet de traiter les pathologies artérielles complexes, et à son portefeuille de ballons et d'accessoires, STENTYS couvre l'ensemble des indications coronaires.

1 Rapport d'activité : synthèse des comptes semestriels résumés établis selon la norme IAS 34 et commentaires des dirigeants

Le 22 juillet 2019, la Société a annoncé l'échec d'un processus de recherche de partenaire stratégique et la décision du conseil de proposer aux actionnaires la dissolution anticipée de la Société.

Comme annoncé depuis plusieurs trimestres, les conditions du marché dans lequel la Société exerce son activité se sont considérablement dégradées. Devant un contexte de plus en plus critique pour le développement de la Société, la direction et le conseil d'administration ont activement recherché des solutions aux problématiques de production et de pénétration de marché, qui n'ont malheureusement pas abouti. Le conseil d'administration s'est réuni le 22 juillet 2019 pour dresser le bilan de la situation et prendre les décisions qui aujourd'hui s'imposent compte tenu de l'échec des discussions avec des partenaires potentiels.

Dans un contexte de baisse du prix des stents, ballons et accessoires coronaires qui conduit à une érosion continue de son chiffre d'affaires, la Société fait face à des augmentations tarifaires significatives, imposées par ses sous- traitants de production, et affectant l'ensemble de la gamme des produits de la Société. Après plusieurs mois de négociation avec ses sous-traitants, la Société n'est pas parvenue à obtenir de nouveaux accords lui permettant de maintenir un prix compétitif. Par ailleurs, l'environnement réglementaire de plus en plus restrictif ne permet pas le développement et l'introduction de nouveaux dispositifs moins coûteux dans des délais compétitifs.

Après avoir élargi son portefeuille de produits avec l'acquisition de MINVASYS, la Société a travaillé activement

l'amélioration de ses coûts de production tout en continuant à étudier des solutions de distribution alternatives. Dans ce cadre, et au vu du contexte décrit ci-avant, la Société a initié une recherche de partenaires stratégiques pour améliorer ses circuits de production et de vente. Outre des contacts directs auprès de plusieurs acteurs du secteur, la Société a mandaté en novembre 2018 un conseil financier afin de l'accompagner dans la recherche de partenariats stratégiques européens, nord-américains et asiatiques. Aucune des démarches et discussions menées avec les différents partenaires qui ont été approchés n'a abouti.

Dans ce contexte, le conseil d'administration a estimé que les conditions de viabilité de l'activité de la Société n'était pas réunies et qu'il ne disposait pas d'alternative permettant de maintenir de manière pérenne l'activité de la Société. Le conseil d'administration souhaite donc proposer aux actionnaires de se prononcer sur la dissolution anticipée de la Société pour permettre une liquidation de celle-ci dans les meilleures conditions possibles.

Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée au 21 octobre 2019 à l'effet de statuer sur cette proposition. Dans ce cadre, la Société a sollicité auprès du tribunal de commerce compétent la désignation d'un mandataire ad hoc qui l'accompagnera dans le cadre des démarches à effectuer et qui veillera à la préservation des intérêts des différentes parties prenantes, qui a été nommée en date du 7 août 2019.

Dans ce contexte, les états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2019 ne sont pas présentés selon le principe de continuité d'exploitation, ils sont présentés en valeur liquidative : les actifs ont été comptabilisés à leur valeur de réalisation. Les passifs ont été comptabilisés en tenant compte de tous les coûts d'exploitation jusqu'à la date effective de la liquidation. Ce changement de méthode comptable nécessite l'utilisation de jugements et d'estimations significatifs qui sont présentés dans la note 3 des annexes aux comptes consolidés présentés ci- après et dont les principaux sont résumés dans les paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 ci-après)