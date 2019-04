Stentys : Résultats annuels 2018

1Chiffres pro forma non revus par les commissaires aux comptes, présentés selon la norme IFRS 15 (application obligatoire) sans différence avec IAS 18 appliqué en 2017. L'acquisition de la société MINVASYS par STENTYS a été finalisée le 30 avril 2018 et son activité est consolidée à partir du 1er mai 2018. Ces chiffres ont été calculés pour donner une vision comparable de l'activité du groupe comme si l'acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2017.

Christophe Lottin, Directeur général de STENTYS, commente : « L'année 2018, marquée par l'acquisition de MINVASYS, a été transformante pour STENTYS. Cette première opération de croissance externe nous a permis d'élargir notre portefeuille de produits et de faire face à une forte pression des prix et à la banalisation du marché des stents. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires annuel de 9 M€, dont un tiers au dernier trimestre, le plus dynamique de l'année. Malgré les coûts d'intégration inhérents à cette acquisition, nos dépenses sont restées maîtrisées et la consommation de trésorerie opérationnelle a été réduite de 60% au cours de l'exercice. Notre structure financière a été renforcée par l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de nos actionnaires et nous permet de poursuivre le développement de STENTYS dans un marché de cardiologie interventionnelle devenu très contraignant. »

•les dépenses de Ventes et marketing ont augmenté de 5% principalement du fait de la consolidation de l'activité de MINVASYS à compter du 1er mai 2018. A périmètre constant, les dépenses de Ventes et marketing de la Société STENTYS ont diminué de 9%.

•une augmentation de la perte opérationnelle courante (avant paiement fondé sur des actions) de 10%, principalement liée à la comptabilisation d'un amortissement accéléré des frais de développements immobilisés de 2010 à 2013 et de la licence Capella acquise en 2014. En effet, les augmentations conséquentes de prix de production des fournisseurs du stent Xposition S, intervenues début 2019, ont conduit la Société à réviser son horizon de profitabilité et à accélérer l'amortissement de certains actifs qui lui sont liés. Retraité de cet impact comptable exceptionnel, la perte opérationnelle s'améliorerait de 3% par rapport à 2017. Comme rappelé dans son Document de référence, le Groupe a fait le choix, depuis sa création, d'une production externalisée afin de concentrer ses ressources sur ses activités à plus grande valeur ajoutée et moins consommatrices de fonds propres. Toutefois, dans un environnement réglementaire de plus en plus contraignant, ce choix renforce la sensibilité de STENTYS aux augmentations tarifaires de ses sous-traitants de production.

Evènements marquants de l'exercice 2018

•Acquisition de la société MINVASYS

Le 30 avril 2018 la Société a finalisé son projet d'acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société MINVASYS, spécialiste français de solutions innovantes pour le traitement des pathologies cardiovasculaires. Cette acquisition a été réalisée en vue de la création d'un groupe français de référence en cardiologie interventionnelle. Elle devrait permettre à la société d'élargir son portefeuille de produits et d'étendre sa couverture commerciale. L'acquisition, d'un montant total de 7,5 M€, a été rémunérée à hauteur de 6,5 M€ en numéraire et à hauteur de 1 M€ par voie d'apport rémunéré en actions STENTYS, et a été financée par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription qui a été réalisée pour un montant brut de 11,8 M€ le 13 mars 2018. (Cf. communiqué de presse du 14 mars 2018).

Le détail de cette opération figure dans la note d'opération ayant obtenu le visa de l'AMF n°18-052 en date du 20 février 2018 (disponible sur le site de la Société).

•Changement de siège social

Le 2 octobre 2018, la Société a transféré son siège social au 17-19 avenue de la métallurgie à Saint-Denis afin de réunir les deux sociétés du Groupe dans les mêmes locaux.

Stratégie et perspectives 2019

Suite aux importantes augmentations tarifaires de ses sous-traitants évoquées ci-avant, STENTYS a entamé une réflexion stratégique dont l'objectif est de réduire le coût de production de ses produits pour préserver ses avantages compétitifs.

En 2019, STENTYS envisage de poursuivre son développement commercial, avec le déploiement de sa nouvelle gamme sur l'ensemble de ses territoires.

À propos de STENTYS

Le groupe STENTYS développe et commercialise des solutions cardio-vasculaires peu invasives pour les besoins de la cardiologie interventionnelle. Sa large gamme de produits innovants, composée de stents actifs, de ballons coronaires et à élution médicamenteuse et d'accessoires cardiovasculaires, est commercialisée dans plus de 60 pays. Grâce à son produit phare, Xposition S, le stent auto-apposant qui s'adapte aux vaisseaux de diamètre variable et permet de traiter les pathologies artérielles complexes, et à son portefeuille de ballons et d'accessoires, STENTYS couvre l'ensemble des indications coronaires.

