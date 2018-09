Stentys : Résultats semestriels 2018

Résultats semestriels 2018

▪ Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2018 de 3,6 M€ ▪ Charges d'exploitation stables ▪ Trésorerie consolidée au 30 juin 2018 de 11,8 M€



PARIS - le 28 septembre 2018 - 17h45 CEST - STENTYS (FR0010949404 - STNT - éligible PEA PME), groupe français

spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels au 30 juin 2018, arrêtés par le Conseil d'administration du 28 septembre 2018. Le rapport financier semestriel 2018 est disponible sur le site Internet de la Société,www.stentys.com, dans la rubrique Investisseurs/ Documentation/Comptes et rapports financiers (http://www.stentys.com/investisseurs/documentation/).

En milliers d'euros - Normes IFRS2 Total des produits Perte opérationnelle courante Autres produits et charges opérationnels Perte opérationnelle Perte nette 30 juin 2018 30 juin 2017 Chiffre d'affaires Autres produits 2 - 3 642 3 548 Coût des marchandises vendues - 2 070 - 1 757 Frais de Recherche et Développement -817 -1 163 Coût de Ventes et marketing -2 359 -2 177 Frais généraux -1 252 -1 172 Paiement fondé sur des actions -40 -95 -2 898 -2 816 -112 0 -3 010 -2 817 -3 138 -2 922 3 639

Christophe Lottin, Directeur général de STENTYS, commente : « Le 1er semestre 2018 a été une période majeure dans l'histoire de STENTYS qui a réussi sa première opération de croissance externe d'envergure avec l'acquisition de MINVASYS.

Les performances commerciales du nouveau groupe ont été impactées par le processus d'intégration nécessitant l'adaptation de nos équipes et de nos partenaires à cette nouvelle organisation. L'harmonisation progressive de notre offre commerciale suit son cours et permettra, grâce à sa diversité et à sa complémentarité, de faire face au contexte du marché du stent devenu extrêmement concurrentiel. STENTYS pourra s'appuyer aussi bien sur les avantages technologiques de son stent auto-apposant, Xposition S, dont les performances continuent à être soutenues par de nouvelles données cliniques, mais également sur d'autres produits complémentaires comme les ballons à élution médicamenteuse, ainsi que sa gamme

d'accessoires. A terme, l'acquisition contribuera à produire également d'importantes synergies opérationnelles permettant de viser une amélioration des performances financières du groupe. »

1 L'acquisition de MINVASYS par STENTYS a été finalisée le 30 avril 2018 et son activité est consolidée à partir du 1er mai 2018.

2 Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels consolidés ont été effectuées.

Au cours du 1er semestre 2018, les principaux indicateurs financiers de STENTYS ont évolué de la manière suivante :

• le chiffre d'affaires a atteint 3,6 M€, soit une hausse de 2,65% par rapport au 30 juin 2017, grâce à la consolidation du chiffre d'affaires de MINVASYS, à compter du 30 avril 2018, à hauteur de 801 K€ ;

• compte tenu de l'élargissement de la gamme de produits suite à l'acquisition de MINVASYS, les stents représentaient 81% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2018, contre 95% au 1er semestre 2017, et les ballons et accessoires 19% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2018, contre 5% au 1er semestre 2017.

• la perte opérationnelle courante est restée stable à -2,9 M€ contre -2,8 M€ au 30 juin 2017, grâce à une bonne maîtrise des charges d'exploitation. Leur progression limitée de 2,76% par rapport au 1er semestre 2017 s'explique par la consolidation de MINVASYS à compter du 30 avril 2018.

Dans le détail, les charges d'exploitation se décomposent comme suit :

• coût des marchandises vendues : la marge brute s'est élevée à 43% au 30 juin 2018 contre 50% au 30 juin 2017. Cette variation est principalement due à des provisions pour dépréciation des stocks, comptabilisées dans le coût des marchandises vendues pour 196 K€ au premier semestre 2018. Ces dépréciations sont dues à l'expiration des dates de péremption de certains produits en stocks. Sans l'impact de ces dépréciations, la marge brute du groupe ressort à 47%.

• frais de Recherche et Développement : les dépenses de R&D ont baissé de 30% par rapport au 1er semestre 2017 à 817 K€, compte tenu de la fin de certains projets de recherche et développement avec le stent Xposition S, et de la restructuration du département R&D.

• coût des ventes et marketing : la hausse de 8% s'explique par des investissements dans ce département stratégique, notamment avec le recrutement d'un nouveau responsable des ventes et de nouveaux spécialistes produits afin de soutenir les équipes commerciales et la formation de nos partenaires.

• les frais généraux progressent de 7%, en ligne avec l'intégration de l'acquisition de MINVASYS.

Une trésorerie solide de 11,8 M€

La trésorerie du groupe est passée de 18 M€ au 31 mars 2018 à 11,8 M€ au 30 juin 2018, principalement en raison du décaissement de l'acquisition de MINVASYS pour un montant en numéraire de 6,5 M€.

Faits marquants du 1er semestre 2018 et événements récents

• Première opération de croissance externe avec l'acquisition de MINVASYS

Au cours du semestre, STENTYS a réalisé sa première opération de croissance externe avec l'acquisition de MINVASYS, spécialiste français de systèmes cardio-vasculaires peu invasifs. L'opération, financée par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant brut de 11,8 M€, a permis à STENTYS de devenir un groupe français de référence en cardiologie interventionnelle, avec une gamme de produits élargie et une couverture géographique dans plus de 60 pays.

• Forte présence au congrès MYLIVE 2018 en Malaisie

Le stent Xposition S a fait l'objet de nombreuses interventions scientifiques au prestigieux congrès MYLIVE 2018, l'un des principaux congrès de cardiologie interventionnelle en Asie, qui s'est tenu du 26 au 28 juillet 2018 à Petaling Jaya en Malaisie. STENTYS y a notamment proposé, pour la première fois, son nouveau programme de formation sur simulateur destiné aux cardiologues interventionnels.

• Lancement des activités commerciales au Mexique

Fin août 2018, STENTYS a annoncé le lancement de ses activités commerciales au Mexique à travers un partenariat avec LEVBETH MEDICAL, une entreprise spécialisée dans la distribution d'équipements médicaux pour les procédures endovasculaires. STENTYS envisage d'étendre son expansion à d'autres pays en s'appuyant sur le réseau de distribution de MINVASYS.

• Présentations des résultats finaux positifs de l'étude TRUNC

Les résultats cliniques à 12 mois, présentés au congrès mondial Trans Catheter Technologies (TCT) à San Diego, confirment la sécurité et l'efficacité du stent auto-apposant Xposition S dans l'angioplastie du tronc commun gauche non protégé, avec un taux de réussite de la procédure élevé et un taux d'échec de la lésion cible à 12 mois faible (8,3%). L'étude, menée sur 205 patients, a également confirmé un taux très élevé d'apposition complète du stent de 98%.

Prochaine publication financière

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : le jeudi 11 octobre 2018 après marché

À propos de STENTYS

Le groupe STENTYS développe et commercialise des solutions cardio-vasculaires peu invasives pour les besoins de la cardiologie interventionnelle. Sa large gamme de produits innovants, composée de stents actifs, de ballons coronaires et à élution médicamenteuse et d'accessoires cardiovasculaires, est commercialisée dans plus de 60 pays. Grâce à son produit phare, Xposition S, le stent auto-apposant qui s'adapte aux vaisseaux de diamètre variable et permet de traiter les pathologies artérielles complexes, et à son portefeuille de ballons et d'accessoires, STENTYS couvre l'ensemble des indications coronaires.

Plus d'informations sur www.stentys.com.

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l'environnement dans lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles.