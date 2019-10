Stentys : Résultats semestriels 2019

La valeur de certains éléments de l'actif et du passif a été évaluée par la Société et fait appel à des hypothèses complexes. Si ces hypothèses venaient à évoluer postérieurement à la date d'arrêté des comptes, la situation financière présentée dans les comptes semestriels pourrait être significativement affectée. Les valeurs des stocks et des créances clients, respectivement de 1 886 K€ et 2 567 K€, sont particulièrement sensibles à ces estimations (se référer aux notes 5.5 et 5.6 des annexes aux comptes consolidés).

L'ensemble des charges et des produits à venir jusqu'à l'arrêt de l'activité de la Société estimé au 30 novembre 2019 et nécessaires à la liquidation effective de la société estimée le 31 mars 2019, a été estimé et comptabilisé sur une ligne spécifique du bilan pour un montant total de 7 425 K€. Cette provision comprend notamment les dépenses de personnel comprenant des salaires jusqu'à la sortie des effectifs et le coût du licenciement de l'ensemble des salariés pour un montant total de 4 942 K€, les coûts en attente de facturation et engagés à la date d'arrêté des comptes, ainsi que les coûts nécessaires à la dissolution de la Société.

Les dépenses de ventes et marketing et les frais généraux ont diminué respectivement de 3% et de 8% en lien avec la baisse de l'activité ;

