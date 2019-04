Stentys : SENTYS démarre bien 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Stentys a affiché, au titre du premier trimestre 2019, un chiffre d’affaires en hausse de 2,6 millions d’euros, en hausse de 94% et en décroissance de 8% en pro forma. La période a été marquée par le retour de la croissance des ventes du stent Xposition S (+0,1% en valeur et +4% en volume). Cette bonne performance du stent Xposition S provient d’une dynamique positive sur la zone Europe, particulièrement en Europe du Sud et de l’Est, ainsi que dans les pays nordiques, suite aux différents changements d’organisation opérés en 2018." Sentys a bien démarré l'année 2019, avec un retour de la croissance des ventes du stent Xposition S. La stratégie de recentrage sur les produits les plus performants et rentables de notre gamme associée aux différents changements organisationnels apportés à notre réseau de ventes directes commencent à donner leurs premiers résultats", a commenté Christophe Lottin, Directeur général.Le groupe souhaite déployer sa nouvelle gamme de produits sur les marchés où les dynamiques de croissance sont les plus positives."À cet égard, nous sommes ainsi ravis de notre lancement commercial réussi en Afrique du Sud. Disposant d'une trésorerie solide et d'une gamme de produits rationnalisée, nous poursuivons notre développement dans les zones géographiques les plus attractives ", a ajouté Christophe Lottin.