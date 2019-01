Stewart Information Services : Title Ltd. Désigne Ferky Azib comme directrice juridique et Secrétaire générale

Stewart Title Ltd., le souscripteur de transactions pour Stewart au Royaume-Uni, en Europe et en Australie, a annoncé aujourd’hui la promotion de Ferky Azib au poste de directrice juridique. À son nouveau poste, Mme Azib fournira des conseils et un accompagnement sur toutes les questions juridiques pour les opérations en expansion de Stewart Title Limited. Elle participera au développement et à la mise en œuvre des politiques de l’entreprise et supervisera la gouvernance d’entreprise ainsi que la conformité réglementaire. En tant que secrétaire générale, Mme Azib servira également au conseil d’administration de Stewart Title Limited.

« Mme Azib bénéficie des connaissances et de l’expérience requises pour guider l’entreprise à travers toutes les exigences réglementaires dans les pays dans lesquels nous sommes présents », a déclaré Steven Lessack, président directeur général, Stewart Title Limited. « Autre élément tout aussi important, elle a développé une excellente relation, tant avec les clients que le personnel, leur apportant sa perspicacité et son soutien précieux. C’est un plaisir de l’avoir à bord alors que nous faisons progresser notre croissance dans cette région ».

Mme Azib a rejoint Stewart en tant que directrice des sinistres en avril 2018, apportant au poste une vaste expertise des litiges obtenue grâce à son travail au sein d’un certain nombre de cabinets juridiques nationaux. Elle a fait preuve d’un solide engagement en faveur des principes directeurs de l’entreprise, cherchant toujours à exercer son activité de manière professionnelle et éthique, tout en recherchant constamment des moyens de mieux aider ses partenaires dans les communautés juridiques et du transfert de propriété. Mme Azib est titulaire d’un diplôme de droit de l’Université de Derby et d’un diplôme de troisième cycle dans la pratique juridique du College of Law, à Chester.

L’équipe de Stewart est réputée pour ses connaissances, sa technologie innovante soucieuse du client et sa capacité à personnaliser les polices d’assurance titres pour un large éventail de transactions immobilières. Leader européen, l’entreprise est spécialisée dans la facilitation des transactions transfrontalières et dans la résolution de problèmes spécifiques du marché, grâce à une expertise locale et une souscription personnalisée permettant de régler efficacement les transactions, en toute quiétude.

À propos de Stewart Title Ltd.

Stewart Title Ltd. est une compagnie d’assurance titres agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (Autorité de bonne conduite financière) et la Prudential Regulation Authority (Autorité de contrôle prudentiel). En tant que filiale en propriété exclusive de Stewart Title Guaranty Company, Stewart Title Ltd. est le principal souscripteur de transactions au Royaume-Uni, en Europe et en Australie. Les activités de la compagnie sont basées à Londres et celle-ci dispose en outre de bureaux dans tout le R.-U., en Europe et en Australie. Stewart Title Ltd. offre une multitude de produits d’assurance titres pour assurer la rationalisation du processus de transfert et de clôture, et pour aider les clients à surmonter de façon créative les situations difficiles liées aux titres. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.stewarttitlelimited.com.

À propos de Stewart

Stewart Information Services Corporation (NYSE-STC) est une société internationale de services immobiliers, offrant des produits et des services via ses opérations directes, son réseau de Stewart Trusted Providers™, et son groupe de sociétés. Des services d’assurance-titres, de clôture et de règlement résidentiels et commerciaux aux produits spécialisés pour le secteur des prêts hypothécaires, nous offrons le service complet, l’expertise approfondie et les solutions dont nos clients ont besoin pour n’importe quelle transaction immobilière. Stewart croit dans l’établissement de solides relations, et ces partenariats sont la pierre angulaire de chaque clôture, chaque transaction et chaque accord. Stewart. Real partners. Real possibilities.tm Pour de plus amples informations, consultez http://www.stewart.com, inscrivez-vous au blog de Stewart à l’adresse http://blog.stewart.com ou suivez Stewart sur Twitter® @stewarttitleco.

