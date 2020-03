STMicroelectronics : Bon timing pour accompagner la tendance 04/03/2020 | 09:18 achat En cours

Cours d'entrée : 24.7€ | Objectif : 28€ | Stop : 22.9€ | Potentiel : 13.36% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur STMicroelectronics et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 28 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 19.19 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Semi-conducteurs - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. STMICROELECTRONICS 4.05% 24 698 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA.. -0.94% 275 726 INTEL CORPORATION -6.52% 239 384 NVIDIA CORPORATION 12.93% 162 725 BROADCOM INC. -13.22% 109 552 TEXAS INSTRUMENTS -7.26% 106 296 QUALCOMM -10.96% 89 797 MICRON TECHNOLOGY 1.51% 57 543 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.. 1.88% 54 682 SK HYNIX, INC. 2.33% 53 671 ANALOG DEVICES -9.79% 39 473

La Rédaction © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2020 10 580 M EBIT 2020 1 566 M Résultat net 2020 1 305 M Trésorerie 2020 996 M Rendement 2020 0,96% PER 2020 19,3x PER 2021 15,8x VE / CA2020 2,25x VE / CA2021 2,00x Capitalisation 24 752 M Prochain événement sur STMICROELECTRONICS 16/03/20 Détachement de dividende trimestriel Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 32,41 $ Dernier Cours de Cloture 27,87 $ Ecart / Objectif Haut 38,1% Ecart / Objectif Moyen 16,3% Ecart / Objectif Bas -59,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Marc Chery President & Chief Executive Officer Nicolas Dufourcq Chairman-Supervisory Board Lorenzo Grandi Chief Financial Officer Orio Bellezza President-Technology, Manufacturing & Quality Jean-Georges Malcor Member-Supervisory Board