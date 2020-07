STMicroelectronics : La volatilité devrait faire son grand retour 10/07/2020 | 09:32 achat En cours

Cours d'entrée : 24.79€ | Objectif : 29€ | Stop : 22€ | Potentiel : 16.98% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 29 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Semi-conducteurs - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. STMICROELECTRONICS 0.63% 24 123 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA.. 4.23% 303 861 NVIDIA CORPORATION 78.65% 258 578 INTEL CORPORATION -2.07% 247 350 BROADCOM INC. 1.73% 129 303 TEXAS INSTRUMENTS 1.67% 119 705 QUALCOMM, INC. 6.01% 104 900 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.. 16.51% 67 057 MICRON TECHNOLOGY, INC. -7.57% 55 528 SK HYNIX, INC. -11.80% 47 437 ANALOG DEVICES 4.55% 45 777

Données financières USD EUR CA 2020 9 142 M - 8 082 M Résultat net 2020 699 M - 618 M Tréso. nette 2020 811 M - 717 M PER 2020 36,4x Rendement 2020 0,74% Capitalisation 24 097 M 24 123 M 21 305 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 2,55x Nbr Employés 45 554 Flottant 70,0% Prochain événement sur STMICROELECTRONICS 23/07/20 Premier semestre 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 28,95 $ Dernier Cours de Cloture 27,22 $ Ecart / Objectif Haut 52,6% Ecart / Objectif Moyen 6,36% Ecart / Objectif Bas -58,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Marc Chery President & Chief Executive Officer Maurizio Tamagnini Chairman-Supervisory Board Lorenzo Grandi Chief Financial Officer & President-Finance Orio Bellezza President-Technology, Manufacturing & Quality Jean-Georges Malcor Member-Supervisory Board