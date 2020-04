STMicro : Oddo ajuste son objectif de cours

23/04/2020 | 11:06

Oddo estime que la publication des résultats du 1er trimestre 2020 et des guidances pour le 2ème trimestre et 2020 ont rassuré.



' Pour notre part, nous avions trop coupé notre prévision CA à -9% et le ramenons en milieu de fourchette à -4% (9,1 Md$). Nous n'ajustons donc notre BPA 2020 en baisse que de 7% à 0.73 $, soit -35% par rapport à 2019 ' indique Oddo.



' Par division, nous comprenons que le groupe anticipe une division ADG en baisse (tirée par l'automobile qui représente les 2/3 de la division) et AMS et MDG en légère hausse '.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours ajusté à 22 E (contre 21 E). ' Toutefois, nous confirmons pour l'heure dans le secteur des semis notre préférence relative pour les équipementiers comme ASML '.



' 2021 devrait être une année de reprise significative, mais nous pensons que l'atteinte des objectifs de 12 Md$ de CA avec une MOP de 17/19% prendra un an de plus, c'est-à-dire sera atteint soit au S2 2022, soit en année pleine en 2023 ' rajoute Oddo.



