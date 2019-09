STMicroelectronics : Oddo relève son objectif de cours

16/09/2019 | 08:42

Suite à un roadshow au Canada avec Barlow Steibel (Investor Relations), Oddo réitère son opinion Achat sur la valeur, avec un objectif de cours relevé de 21 E à 23 E.



' Le groupe a rassuré en confirmant le scénario pour de la fin de l'année, à savoir un T3 2019 en croissance séquentielle de 15.3% en milieu de fourchette et un CA 2019 de 9.5 Md$, soit un T4 encore en croissance séquentielle de 15.3% en milieu de fourchette et un CA 2019 de 9.5 Md$, soit un T4 encore en croissance séquentielle de 10%, largement au-dessus de la saisonnalité traditionnelle ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses estime que le groupe semble être en bonne position pour atteindre son modèle de 12 Md$ de CA (à macroéconomie constante), une MB de 40/41% et une MOP de 17/19% au 2ème semestre 2021 (ou 2022 si la macro était moins favorable).



' Le groupe a répété la prévision récemment donnée que son activité automobile devrait croître cette année de 7%, dans un marché en baisse de 5% en volume (dont 8% en chine après -12% au S1). Cette surperformance majeure provient de la part du CA automobile (30%) exposée à l'électromobilité et l'ADAS (qui devrait représenter 50% du CA en 2025) ' rajoute Oddo.



