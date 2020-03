STMICROELECTRONICS : Credit Suisse plus prudent sur la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a réduit son objectif de cours de 31,5 euros à 26 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer sur STMicroelectronics dans le cadre d'une étude sectorielle. Le bureau d'études a abaissé ses estimations de ventes pour 2020 et 2021 de 10% et 7% et ses prévisions de bénéfice par action de 33% et 16%. Il rappelle que le groupe est exposé à hauteur de 33% de ses ventes au secteur automobile, dont la production devrait chuter de 12% en 2020 avant de rebondir de 10% en 2021.Apple représente par ailleurs 18% de ses revenus et il prévoit un repli de 8% des ventes en volumes d'iPhone en 2020 et un rebond de 9% en 2021.L'analyste juge que la valorisation est attrayante, avec un PER 2021 de 12 contre 16 en moyenne depuis 2010.