STMICROELECTRONICS : JPMorgan est favorable au dossier

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 30 euros sur STMicroelectronics après une conférence téléphonique avec la direction du groupe. " En ce qui concerne l'offre, STMicroelectronics a indiqué que ses activités de fabrication à Agrate, dans le nord de la Lombardie, se déroulent normalement et que l'entreprise ne prévoit pas de perturbation importante de sa production ", explique le bureau d'études.Le groupe a indiqué que son usine d'assemblage et de tests à Shenzhen a repris ses activités le 10 février et qu'elle reprend progressivement une production normale.Le fabricant de semi-conducteurs a souligné qu'il a fait appel des fournisseurs secondaires et inclus des stocks tampons de sécurité dans ses plans d'urgence. En ce qui concerne la demande, STMicroelectronics a noté qu'elle n'a pas vu d'annulation de commandes de la part de ses clients jusqu'à présent et que les tendances restent normales.