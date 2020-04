STMICROELECTRONICS : UBS passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a relevé sa recommandation de Neutre à Acheter et réduit son objectif de cours de 24 euros à 23 euros sur STMicroelectronics dans le cadre d'une étude sur les valeurs technologiques en Europe. Le bureau d'études a abaissé ses estimations de bénéfice par action de 44% pour 2020 et de 9% pour 2021. Il juge que la société est relativement défensive dans le secteur étant donné ses gains de contrats avec Tesla (carbure de silicone), Huawei pour les composants de radio-fréquence destinés aux stations de base et aux smartphones...Malgré ces gains de contrats, le fait que STMicroelectronics ait une exposition importante au marché des smartphones (25% des ventes) et en particulier à Apple (17,6% des ventes) signifie que le broker s'attend à ce que les prévisions pour le deuxième trimestre soient beaucoup plus faibles que prévu.Selon l'analyste, la direction devrait adopter à court terme un discours de plus en plus prudent, mais il considère également que cette prudence est déjà dans les cours. La valorisation du titre intègre en effet une baisse de 20% du consensus pour le bénéfice par action.