STMICROELECTRONICS : design de référence pour des objets nomades

STmicroelectronics annonce la disponibilité d’un design de référence1 compact et de faible coût idéalement adapté à la surveillance de la distanciation sociale. Il permet la notification à distance ainsi que la transmission de fonctions d’alerte, l’anti-falsification et, le cas échéant, le suivi de contacts, en vue d’assurer la protection des personnes dans tous les environnements, notamment en cas de pandémie mondiale ou locale.Utilisant la technologie Bluetooth basse consommation (Bluetooth Low Energy) grâce à l'intégration du système sur puce BlueNRG-2 très basse consommation avec puissance de sortie RF réglable, le design de référence BlueNRG-Tile mesure la puissance du signal des balises Bluetooth situées à proximité et détermine la distance de ces sources en temps réel. Le BlueNRG-2 peut être configuré, puis fonctionner en émettant un avertissement lorsqu'une autre balise pénètre dans un périmètre paramétrable, même sans connexion à un smartphone ou à un réseau 5G.Ce design de référence peut être complété par un émetteur-récepteur RF S2-LP très basse consommation de ST afin d'ajouter une fonction de communication bidirectionnelle entre l'objet et le cloud par l'intermédiaire du réseau mondial Sigfox " 0G ". Cela permet de configurer l'objet de façon privée et anonyme, d'envoyer des notifications et de créer un canal de communication pour les alertes d'urgence.Afin d'économiser l'énergie et de prolonger la durée de vie de la batterie, un accéléromètre MEMS coupe l'alimentation de l'objet lorsqu'il n'est pas en mouvement. En option, une mémoire interne ou externe peut être utilisée pour assurer le stockage d'information localement, ce qui rend possible le suivi des contacts.