STMICROELECTRONICS : et Cree renforcent leur accord pour la fourniture de carbure de silicium

Cree et STMicroelectronics annoncent l'accroissement et l'extension à plus de 500 millions de dollars de leur accord pluriannuel existant pour la fourniture à long terme de plaquettes en carbure de silicium (SiC). Cet accord élargi multiplie ainsi par deux la valeur de l'accord initial aux termes duquel Cree fournira au groupe franco-italien des plaquettes en carbure de silicium avec et sans épitaxie en 150 mm au cours des prochaines années.Avec cette augmentation de l'approvisionnement en plaquettes, les deux leaders des semi-conducteurs pourront faire face à la croissance rapide de la demande mondiale de composants de puissance en SiC, notamment pour les applications automobiles et industrielles." L'extension de notre accord à long terme conclu avec Cree pour la fourniture de plaquettes en carbure de silicium augmentera la flexibilité de notre approvisionnement global en substrats SiC. En outre, il contribuera à sécuriser le volume de substrats dont nous avons besoin pour fabriquer nos produits à base de carbure de silicium, à mesure que nous allons accroître la production au cours des prochaines années pour le nombre croissant de programmes remportés chez nos clients des secteurs de l'automobile et de l'industriel ", a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics." Le carbure de silicium apporte des améliorations en termes de performances qui sont essentielles aux véhicules électriques, ainsi qu'à une multitude de solutions industrielles de nouvelle génération destinées aux systèmes photovoltaïques, de stockage d'énergie et autres onduleurs ", a déclaré Gregg Lowe, CEO de Cree.