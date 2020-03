STMICROELECTRONICS : prend une participation majoritaire dans Exagan (GaN)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

STMicroelectronics a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital d'Exagan, une entreprise française à la pointe de l'innovation dans le nitrure de gallium (GaN — Gallium Nitride). Les conditions de la transaction demeurent confidentielles et sa finalisation reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires d’usage de la part des autorités françaises. L’accord signé prévoit également l’acquisition par ST du solde de la participation minoritaire dans le capital d’Exagan 24 mois après la clôture de l’acquisition de sa participation majoritaire.Cette acquisition est financée sur de la trésorerie disponible." L'expertise d'Exagan en matière d'épitaxie, de développement de produits et de savoir-faire applicatif élargira et accélérera la feuille de route et les activités de ST dans le domaine du GaN de puissance pour les applications automobiles, industrielles et d'électronique grand public ", a expliqué le fabricant de semi-conducteurs.Exagan continuera à exécuter sa feuille de route produits et s'appuiera sur ST pour le déploiement de ses produits.