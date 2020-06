STMicro : design lancé pour la distanciation sociale

08/06/2020 | 15:57

Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics annonce la disponibilité d'un design de référence 'compact et de faible coût idéalement adapté à la surveillance de la distanciation sociale'.



Il permet la notification à distance ainsi que la transmission de fonctions d'alerte, l'anti-falsification et, le cas échéant, le suivi de contacts, en vue d'assurer la protection des personnes dans tous les environnements, notamment en cas de pandémie.



Cette solution évolutive et à basse consommation, utilisant un ensemble de circuits intégrés ST, convient aux bracelets employés en environnements professionnels ouverts ou fermés, tels que les usines, les bureaux et les établissements médicaux.



