STMicro : gagne 1%, un analyste relève son objectif

02/07/2020 | 16:57

Le titre gagne plus de 1% profitant de l'analyse de Crédit Suisse qui confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 28 E (contre 25,50 E).



' Nous gardons nos estimations 2020 en grande partie inchangées, mais augmentons les prévisions de ventes sur 2021 de 1% / 3% ' indique le bureau d'analyses.



' Nous réduisons les ventes liées à l'automobile de 1% pour 2021 (ralentissement de la reprise dans l'UE), tout en augmentant les ventes liées aux capteurs et aux microcontrôleurs de 2% et 1% en raison de la reprise continue de l'électronique grand public ' rajoute Crédit Suisse.



' Notre EBIT 2020/2021 est de 5% / 4% supérieur au consensus '.



