STMicroelectronics : Microchip dope le secteur après des prévisions moins sombres que prévu

Le secteur peut dire merci à Microchip. Le fournisseur américain a en effet publié hier soir des anticipations plus optimistes que prévu pour le trimestre clos à la fin du mois de juin. Elles lui valent d'ailleurs une hausse de plus de 7% hors séance à Wall Street. L'entreprise basée dans l'Arizona vise 1,25 à 1,33 Md$ de revenus, contre 1,19 à 1,3 Md$ précédemment. L'embellie est mince me direz-vous, surtout qu'en dépit de ce relèvement, les ventes seront au mieux stables en glissement annuel. Mais le marché est à l'affût du moindre signal positif. Le bénéfice net sera lui aussi plus élevé que prévu.

"Avec deux mois du trimestre derrière nous, nos affaires se portent mieux que ce que nous avions prévu lors de notre réunion du 7 mai", commente le CEO, Steve Sanghi, qui est notamment parvenu à régler les dérèglements de la chaîne d'approvisionnement en Malaisie et aux Philippines. Le relèvement des prévisions s'appuie à la fois sur la reprise plus rapide de la chaîne d'approvisionnement mais aussi sur "un niveau d'annulations et de reports des commandes plus faible que prévu".

Il n'en faut pas plus ce matin pour doper STMicroelectronics, qui a repassé les 24 EUR. Tout le secteur en profite d'ailleurs en Europe, d'AMS AG (+5,5%) à Dialog Semiconductor (+5%), en passant par Infineon (+4%), Siltronic (+3,7%), Soitec et Melexis (+1,4%).

ST est une position du portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse. Vous pouvez retrouver un tour d'horizon des atouts de la société ici.