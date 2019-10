STMicroelectronics et Audi AG s'associent pour développer et livrer des solutions d'éclairage extérieur de nouvelle génération pour l'automobile

La conception de solutions d'éclairage de nouvelle génération permettra de créer des modèles d'éclairage davantage personnalisés et animés en activant individuellement plusieurs centaines de diodes OLED.

Avec cette technologie, les véhicules commercialisés par Audi disposeront d'un style unique et les clients bénéficieront d'un niveau de sécurité accru.

Genève, le 29 octobre 2019 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce sa collaboration avec Audi AG (FWB : NSU), l'un des plus grands constructeurs d'automobiles pour le segment haut de gamme, en vue d'imaginer, concevoir, industrialiser, fabriquer et livrer la nouvelle génération de systèmes d'éclairage extérieur innovants pour l'automobile par diodes électroluminescentes organiques (OLED). La première démonstration de cette coopération a été dévoilée lors du Symposium international sur l'éclairage automobile (ISAL) 2019, où Audi a présenté la technologie numérique OLED de prochaine génération. Les deux sociétés prévoient d'intégrer cette nouvelle technologie dans les futurs modèles de véhicules commercialisés par Audi AG.

ST est membre du programme PSCP (Progressive SemiConductor Program) d'Audi depuis 2012. Les relations stratégiques à long terme établies entre les deux sociétés portaient alors sur la réduction des émissions de CO 2 , la sûreté et la sécurité, l'infodivertissement et le confort.

Dans le cadre de cette nouvelle coopération, ces relations sont élargies et reposent, d'une part, sur la créativité et les succès remportés par le constructeur dans le domaine des solutions d'éclairage automobile et, d'autre part, sur la vaste expertise dont dispose ST dans les semiconducteurs pour l'automobile, notamment des contrôleurs et des circuits de commande pour applications d'éclairage. La conception de ces produits d'éclairage de prochaine génération permettra de réaliser des modèles d'éclairage davantage animés avec des motifs personnalisés, en contrôlant et en diagnostiquant individuellement plusieurs centaines de diodes OLED. Outre un haut niveau de flexibilité permettant de conférer un design esthétique unique aux véhicules Audi, les modèles animés apporteront aux clients une valeur ajoutée sur le plan de la sécurité.

Lors de la démonstration récemment effectuée par Audi au salon ISAL 2019, ST a fourni un système « plug-and-play » complet conçu pour contrôler et ajuster de façon continue la luminosité des très nombreux pixels OLED activés individuellement au moyen d'une couche de communication innovante et ultrarapide spécialement adaptée par ST pour l'architecture d'éclairage et embarquée dans le circuit intégré contrôlant l'actuateur.

« Compte tenu de notre riche palmarès en matière d'innovation et des succès remportés sur le marché de l'automobile haut de gamme, il était important pour Audi de collaborer avec une société de semiconducteurs qui soit capable, par son expertise, de nous aider à transformer nos idées en solutions microélectroniques fiables et robustes répondant aux exigences de nos clients », a déclaré Dr. Klaus Büttner, executive vice president, Electrics/Electronics CarIT, Audi AG.

« Au fil de cette étroite collaboration entamée voici plusieurs années, ST a eu l'occasion de mettre son expertise, son engagement client et la fiabilité de son outil de production au service de nombreux produits utilisés dans les automobiles exceptionnelles d'Audi. Nous sommes conscients du niveau de qualité et de créativité qu'une telle collaboration implique. Nous sommes honorés par la confiance soutenue qu'Audi nous accorde et par la valeur que représente notre contribution à cette nouvelle coopération », a déclaré Marco Monti, President, Groupe Produits Automobiles et Discrets, STMicroelectronics.

Visitez notre page www.st.com/auto-led-drivers pour voir comment développer une solution OLED de nouvelle génération avec des motifs d'éclairage personnalisés et animés contrôlés par nos circuits de commutation multicanaux high-side.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au cœur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2018, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,66 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

