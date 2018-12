STMicroelectronics : En phase d'accumulation 20/12/2018 | 12:09 achat En cours

Cours d'entrée : 11.815€ | Objectif : 13€ | Stop : 11.2€ | Potentiel : 10.03% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur STMicroelectronics et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 13 €. Graphique STMICROELECTRONICS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 11.96 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 11.63 EUR.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 10.57 pour 2018 et de 10.04 pour 2019, la société fait partie des moins chères du marché.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

