21/01/2019 | 12:16

STMicroelectronics publiera ses résultats du 4ème trimestre 18 jeudi prochain avant l'ouverture du marché, à l'issue d'un trimestre où le newsflow a été principalement négatif. Avant cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 20 E.



' Il nous semble donc logique de penser que le groupe terminera dans la fourchette basse de la guidance. Le consensus fourni par STM table sur un CA de 2 625 M$, en croissance séquentielle de 4%. Nous sommes à 2 640 M$. STM a également guidé sur une marge brute de 39.8% +/-2 points. Le consensus est à 39.7%. Nous sommes à 39.8% ' indique Oddo.



Les analystes pensent que le principal enjeu de cette publication est la guidance du 1er trimestre 2019. ' Pour l'heure, le consensus fourni par STM anticipe un CA 2 340 M$, en baisse séquentielle de quasiment 11%. La question est évidemment de savoir si cette baisse, supérieure à la saisonnalité traditionnelle (généralement entre -5 et -10%), est suffisamment réaliste ' explique Oddo.



' Rappelons que le titre a baissé de 50% vs 20% pour le SOXX, ce qui en fait un des titres les moins chers de l'industrie alors que les perspectives du groupe se sont structurellement améliorées (produits mieux margés, plus concentrés, position de top 3 dans les segment adressés) et que nous pensons que le groupe a la capacité de mieux protéger ses marges que par le passé (>10% vs des pertes par le passé) ' rajoute le bureau d'études.



