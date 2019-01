STMicro : valorisation 'attractive' selon Liberum

25/01/2019 | 09:59

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 23 euros sur STMicroelectronics, jugeant 'attractive' la valorisation du fabricant franco-italien de semi-conducteurs, au lendemain de la publication de ses résultats annuels.



Le broker estime qu'un nouveau cycle haussier devrait démarrer au second semestre 2019, et que STMicro est bien placé pour en profiter grâce à sa présence dans des domaines de forte croissance comme l'Internet des Objets.



Liberum ne voit pas de risque à moyen terme lié à sa position en senseur image chez Apple, et s'attend à ce que ses revenus connaissent une croissance 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' à plus long terme, avec une rentabilité graduellement grandissante.



