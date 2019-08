La valeur du jour à Paris - STMICROELECTRONICS soutenu par les résultats convaincants de l'américain Nvidia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

STMicroelectronics gagne 0,74% à 15,64 euros à la Bourse de Paris en réaction aux résultats supérieurs aux attentes de l’américain Nvidia publiés hier. Au deuxième trimestre, le spécialiste des puces pour cartes graphiques a ainsi dégagé un bénéfice par action ajusté de 1,24 dollar contre 1,94 dollar un an plus tôt. Quant au chiffre d’affaires, il a atteint 2,58 milliards de dollars contre 3,12 milliards de dollars. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action ajusté de 1,14 dollar et un chiffre d’affaires de 2,54 milliards de dollars.Dans le reste de l'Europe, AMS (+3,13%), Be Semiconductor (+2,76%) ou encore Infineon (+2,12%) profitent également de cette publication."Nous avons réalisé une croissance séquentielle sur nos plates-formes", a commenté Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia."Le ray tracing en temps réel est l'innovation graphique la plus importante de la décennie. L'adoption a atteint un point de basculement, avec NVIDIA RTX en tête", a-t-il ajouté.Concernant le trimestre en cours, Nvidia vise un chiffre d'affaires de 2,90 milliards de dollars (plus ou moins 2%) et marge brute ajustée de 62,5% (plus ou moins 50 points de base près).