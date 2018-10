STMICROELECTRONICS : affaibli par les prévisions décevantes d'AMS

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En bourse, les fournisseurs d’Apple ont destin lié. Les bons ou mauvais résultats ou perspectives de l’un entrainent la hausse ou la baisse des autres. Le second scénario est à l’œuvre aujourd'hui : le fabricant de semi-conducteurs AMS voit disparaître plus d'un quart de sa capitalisation en raison de perspectives décevantes et entraîne dans son sillage STMicroelectronics (-4,25% à 13,395 euros), soit l’un des plus forts replis de l’indice CAC 40.Cette sanction est en partie injustifiée pour le groupe franco-italien, les prévisions plus faibles d'AMS n'étant pas totalement extrapolable aux autres acteurs du secteur. Ceux-ci sont touchés par ricochet car l'une des méthodes utilisées pour évaluer une société consiste à comparer sa valorisation avec celles de ses pairs. Si la valorisation de l'un d'entre-eux chute de 25%, c'est donc l'ensemble des multiples de valorisation du secteur qui recule. Ces nouveaux multiples plus faibles sont ensuite utilisés pour évaluer les autres sociétés, dont la valorisation est mécaniquement réduite.L'objectif de revenus d'AMS pour le quatrième trimestre est ressorti seulement 3% sous les attentes. Le fournisseur d'Apple cible des revenus compris entre 570 et 610 millions de dollars, soit en croissance de 19% à 27% par rapport au trimestre précédent.En revanche, la déception au niveau de la prévision de rentabilité est bien plus importante. Or celle-ci s'explique paradoxalement par des rendements de production supérieurs aux anticipations pour certains produits du groupe autrichien. Leur temps de traitement est plus rapide qu'escompté grâce une plus grande efficacité dans le processus de production. Ce développement a une conséquence négative, le taux d'utilisation des usines du groupe recule. Or, dans cette industrie, la rentabilité des acteurs est fortement dépendante de leur capacité à utiliser au maximum leurs sites de production en raison de l'importance des coûts fixes.Résultat, la marge opérationnelle ajustée est anticipée entre 16% et 20%, bien éloignée du consensus s'élevant à 27% !Au troisième trimestre, sa performance s'est avérée meilleure que prévu. AMS a enregistré un bénéfice opérationnel ajusté en augmentation de près de 49% à 60,23 millions d'euros. Il est supérieur de près de 8% aux attentes du marché. Il a représenté 13% des revenus, stable sur un an.Le fabricant de semi-conducteurs a bénéficié de l'augmentation de la production d'une " plateforme de smartphone récemment lancée au niveau mondial ". Une façon cryptique d'évoquer l'iPhone. Il a enregistré des revenus en progression de 57% à 479,60 millions d'euros.