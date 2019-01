STMICROELECTRONICS : annonce un contrat avec Cree pour des plaquettes en carbure de silicium

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cree a annoncé la signature d'un accord pluriannuel portant sur la production et la fourniture de plaquettes en carbure de silicium Wolfspeed à STMicroelectronics. Dans le cadre de cet accord, Cree va fournir au fabricant de semi-conducteurs des plaquettes en carbure de silicium (SiC) avec et sans épitaxie en technologie 150 mm pour un montant d'un quart de milliard de dollars dans un contexte de fortes croissance et demande en composants de puissance en carbure de silicium." ST est aujourd'hui la seule société de semiconducteurs capable de produire en volume des circuits en carbure de silicium pour l'environnement automobile et nous souhaitons accélérer la croissance de notre activité SiC, tant en termes de volume que de diversité des applications servis, en vue d'atteindre une position de leader sur un marché estimé à plus de 3 milliards de dollars en 2025 ", a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. " L'accord conclu avec Cree nous permettra d'améliorer notre flexibilité, de soutenir nos ambitions et nos plans et contribuera à favoriser l'accélération de l'utilisation du carbure de silicium dans les applications automobiles et industrielles. "