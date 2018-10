STMICROELECTRONICS : dévisse, ses perspectives et celles de TEXAS INSTRUMENTS déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

STMicroelectronics (-9,28% à 12,565 euros) affiche de loin la plus forte baisse du CAC 40, ses perspectives décevantes se conjuguant à celles également plus faibles que prévu de son comparable américain, Texas Instruments. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs vise, selon le point médian de ses prévisions, un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en hausse d'environ 5,7 % par rapport au trimestre précédent et une marge brute d'environ 39,8 %." Ce qui implique un profit brut de 1,06 milliard de dollars, inférieur de 3% au consensus et nous estimons qu'elle se traduira par une réduction d'environ 5% du consensus de résultat opérationnel (Ebit) pour le quatrième trimestre ", analyse UBS.Cette déception prise isolément aurait fait reculer le titre STMicroelectronics, mais sa baisse est amplifiée aujourd'hui par l'activité et les perspectives plus faibles que prévu de son concurrent, Texas Instruments.Hier soir, le patron de ce dernier, Rich Templeton, a souligné que " la demande pour nos produits s'est ralentie sur la plupart des marchés ". Il ne s'agit pas seulement de paroles, les revenus et les perspectives de chiffre d'affaires du groupe américain sont ressortis sous les attentes. Les ventes du troisième trimestre ont progressé de 4% à 4,26 milliards de dollars contre un consensus de 4,30 milliards de dollars. Elles sont par ailleurs attendues entre 3,6 et 3,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, ressortant là encore sous les attentes : 4 milliards de dollars.Les perspectives décevantes de STMicroelectronics ont fait oublier sa performance meilleure que prévu au troisième trimestre. Ainsi le résultat net a bondi de 56,7% à 369 millions de dollars et la marge d'exploitation a augmenté de 170 points de base à 15,8%. Enfin le chiffre d'affaires a bondi de 18,1% à 2,52 milliards, tiré par une croissance des produits " Imaging ", des composants discrets de puissance et des produits pour l'automobile.