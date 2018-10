STMICROELECTRONICS : en forme, la publication d'ASML rassure sur la santé du secteur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'action STMicroelectronics (+0,64% à 14,90 euros) est bien orientée à Paris depuis le début de la journée. Elle occupe la deuxième place du CAC 40. Le fabricant de semi-conducteurs bénéficie de la publication favorable d’ASML, qui a présenté ce matin des résultats meilleurs que prévu et des perspectives encourageantes. Le groupe technologique néerlandais fabrique des équipements pour produire les puces et est donc considéré comme un bon indicateur de la santé de cette industrie. Cette publication vient à point nommé pour un secteur, qui a fortement souffert en Bourse ces derniers mois.Les investisseurs s'interrogent sur la durée du cycle dans ce secteur et certains acteurs ont souffert de leur exposition au secteur automobile secoué par plusieurs avertissements.Au troisième trimestre, ASML a généré un bénéfice net de 680 millions d'euros contre 557 millions d'euros un an plus tôt. Il est légèrement supérieur au consensus Reuters s'élevant à 671 millions d'euros. Le résultat opérationnel est lui passé de 656 à 817 millions d'euros, soit une marge de 29,5% (+2,7 points). Dans le même temps, les revenus d'ASML ont augmenté de 13,5% à 2,78 milliards d'euros.Le groupe a par ailleurs dévoilé 2,2 milliards d'euros de commandes (2%), dont 64% sont destinées au marché des mémoires. Il bénéficie du boom des mémoires informatiques en raison de l'explosion de la création de données.Ce niveau de commandes a rassuré les analystes, qui s'inquiétaient des perspectives du groupe. Les prévisions du groupe pour le trimestre en cours ont aussi rasséréné les investisseurs.Au quatrième trimestre 2018, ASML vise des ventes d'environ 3 milliards d'euros et une marge brute d'environ 48% contre 48,1% au troisième trimestre. Le marché visait un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars.