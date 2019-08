Données financières (USD) CA 2019 9 522 M EBIT 2019 1 131 M Résultat net 2019 943 M Trésorerie 2019 805 M Rendement 2019 1,35% PER 2019 17,7x PER 2020 14,9x VE / CA2019 1,62x VE / CA2020 1,45x Capitalisation 16 202 M Graphique STMICROELECTRONICS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique STMICROELECTRONICS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 19,51 $ Dernier Cours de Cloture 18,11 $ Ecart / Objectif Haut 7,70% Ecart / Objectif Moyen 7,70% Ecart / Objectif Bas 7,70% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Marc Chery President & Chief Executive Officer Nicolas Dufourcq Chairman-Supervisory Board Lorenzo Grandi Chief Financial Officer Orio Bellezza President-Technology, Manufacturing & Quality Jean-Georges Malcor Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) STMICROELECTRONICS 33.61% 16 209 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD. --.--% 209 849 INTEL CORPORATION -0.32% 209 434 TEXAS INSTRUMENTS 33.38% 116 899 BROADCOM INC 13.11% 114 494 NVIDIA CORPORATION 28.45% 104 431