STMICROELECTRONICS : soutenu par Morgan Stanley

Pénalisé hier par le profit warning de Siltronic, STMicroelectronics affiche aujourd'hui la plus forte hausse de l’indice CAC 40 avec un gain de 2,86% à 14,91 euros. Le fabricant de semi-conducteurs bénéficie d’une note de Morgan Stanley sur le secteur dans laquelle le broker a entamé le suivi avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 18 euros.Le bureau d'études discerne de nombreux défis à court terme pour l'industrie européenne des semi-conducteurs. Il s'agit notamment de la faiblesse des marchés finaux, de stocks mondiaux de la chaîne d'approvisionnement supérieurs de 25 % à la médiane de long terme (et à des niveaux sans précédent en Europe) et des marges dans l'industrie au plus haut au quatrième trimestre 2018.Mais pour l'analyste, les actions du secteur ont déjà pris en compte plusieurs de ces éléments négatifs. Le titre STMicroelectronics a chuté de 40 % depuis son sommet de juin 2018 et de 15 % depuis le dernier plus haut du 19 avril 2019. Plus important, les valorisations sont revenus à leur niveau d'avant le début du cycle commencé en 2016. Le groupe franco-italien affiche ainsi un PER 2020 de 11,5.La valorisation est l'une des raisons pour lesquelles STMicroelectronics est la valeur préférée de Morgan Stanley dans le secteur. Il explique également que la croissance des contenus en semi-conducteurs par appareil au deuxième semestre (évaluée à 0,8 milliard de dollars) conforte les chiffres à court terme dans un contexte où le secteur subit à la fois des pressions sur le volume et les prix.Cette croissance des contenus devrait par ailleurs aider à réduire le niveau relatif des stocks - plus que ses pairs. Le broker ajoute qu'une exposition plus importantes aux produits électroniques grand public (dont les smartphones - Apple représente 13,1 % des revenus), dont le cycle est court, fournit un potentiel de hausse supplémentaire à court terme.