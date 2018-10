STMICROELECTRONICS : un troisième trimestre en progression

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

STMircoelectronics a publié des résultats pour le troisième trimestre en progression. Ainsi le résultat net s’établit 369 millions de dollars, contre 236 millions au troisième trimestre 2017. La marge d’exploitation est de 15,8%, contre 13,1% un an plus tôt. Enfin le chiffre d’affaires est de 2,52 milliards, contre 2,26 milliards en 2017, tiré par une croissance des produits « Imaging », des composants discrets de puissance et des produits pour l’automobile.Pour le quatrième trimestre, le fabricant de semi-conducteur prévoit " une hausse séquentielle du chiffre d'affaires d'environ 5,7 % au point médian, soit une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 8 % en variation annuelle ; la marge brute devrait ressortir à environ 39,8 %. "Par ailleurs le groupe prévoit une augmentation du chiffre d'affaires pour 2018 d'environ 16%, en ligne avec les prévisions annoncées en mai dernier.