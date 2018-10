STMicro : création d'une solution sécurisée avec Fidesmo

17/10/2018 | 17:34

STMicroelectronics et Fidesmo sécurisent les transactions sans contact des produits électroniques nomades avec une solution de paiement complète.



Les deux groupes annoncent la création d'une solution active clé-en-main permettant d'effectuer des transactions sécurisées en mode sans contact pour des montres connectées et autres technologies électroniques nomades.



' Le système sur puce STPay-Boost associe l'élément sécurisé et la technologie active sans contact haute performance de ST pour former une solution de paiement mono-circuit sans équivalent qui s'adapte aux contraintes de conception des wearables ', a déclaré Laurent Degauque, directeur du marketing, Division Microcontrôleurs sécurisés, STMicroelectronics.



' La plateforme de personnalisation de Fidesmo apporte l'ingrédient essentiel à la création d'une solution de paiement clé-en-main que les fabricants d'appareils pourront utiliser sans difficulté, moyennant un effort d'ingénierie et de certification minime.'



