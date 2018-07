STMicro : forte croissance des bénéfices au 2e trimestre

25/07/2018 | 07:53

STMicroelectronics affiche un résultat net de 261 millions de dollars et un résultat d'exploitation de 289 millions au titre du deuxième trimestre 2018, en augmentations respectives d'environ 73% et 60% par rapport à la même période en 2017.



A 2.269 millions de dollars, le chiffre d'affaires net a progressé de 18% en variation annuelle 'avec une croissance équilibrée entre tous les groupes produits, les régions et les marchés finaux, dont une performance particulièrement forte dans l'industriel'.



Pour le troisième trimestre, le groupe franco-italien prévoit une croissance séquentielle de son chiffre d'affaires d'environ 10%, correspondant à une croissance en variation annuelle de 16,8%, et une marge brute d'environ 40%.



