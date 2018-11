STMicro : lancement d'un programme de rachat d'actions

05/11/2018 | 08:54

STMicroelectronics annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 750 millions de dollars, sur une période de trois ans (sous réserve de l'approbation de l'assemblée des actionnaires et d'autres autorisations éventuelles).



La société a l'intention de conserver les actions rachetées en propre pour répondre à ses obligations en matière de plans d'attribution d'actions aux salariés. Au dernier cours sur le NYSE, le nombre maximal d'actions pouvant être acquises s'élèverait à environ 47 millions.



Le calendrier, le nombre et la valeur des actions rachetées dans le cadre du programme dépendront d'un certain nombre de facteurs, incluant notamment les conditions du marché, l'état général de l'activité et les obligations légales applicables.



