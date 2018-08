STMicroelectronics : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les banques n'ont pas été les seules valeurs en Europe à souffrir d’importants dégagements vendredi : le secteur des semi-conducteurs a été également à la peine. Infineon a affiché l’une des plus fortes baisses de l’indice Dax 30 tandis que son concurrent franco-italien, STMicroelectronics, a fini en queue du CAC 40, avec un repli de 4,91% à 18,03 euros. Plusieurs facteurs ont contribué à cette morosité, dont des tensions internationales, les Etats-Unis cumulant les contentieux avec la Chine, la Russie et la Turquie.Or, l'industrie des semi-conducteurs est vraiment globale, avec des puces conçues dans un pays, pour être fabriquées dans un autre et intégrées dans un produit commercialisé dans le monde en entier.Plus prosaïquement, le secteur est touché par la dégradation de la recommandation de Morgan Stanley, de Pondération en ligne à Prudence car plusieurs indicateurs cycliques indiquent une surchauffe. Le bureau d'études souligne en effet que les acteurs du secteur ont bénéficié ces derniers trimestres de doubles commandes, les temps de commande ayant continué de s'allonger en raison de contraintes au niveau de l'offre.Le spécialiste avertit que toute contraction des délais de livraison et/ou ralentissement de la demande pourraient se traduire par une correction importante des stocks, qui sont élevés. Ce qui se traduirait par une moindre production, sachant que les résultats du secteur sont fortement dépendants du taux d'utilisation des usines.Outre cette dégradation, le fabricant américain de puces Microchip chute de 12% en raison de perspectives décevantes. Il cible au deuxième trimestre, clos fin septembre, un chiffre d'affaires de 1,51 milliard de dollars et une marge brute de 61,6% alors que Wall Street cible 1,59 milliard de dollars et 62,9%.Les mauvaises nouvelles volant en escadrilles, Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur le numéro un mondial des semiconducteurs, Intel, de Neutre à Vendre.