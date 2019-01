STMicroelectronics : Cree et STMicroelectronics annoncent un accord pluriannuel portant sur la fourniture de plaquettes en carbure de silicium

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cree et STMicroelectronics annoncent un accord pluriannuel portant sur la fourniture de plaquettes

en carbure de silicium

Cet accord a pour objectif d'accélérer le développement commercial du SiC dans les applications automobiles et industrielles.

DURHAM, Caroline du Nord, et GENEVE, le 7 janvier 2019 - Cree, Inc. (Nasdaq : CREE) annonce la signature d'un accord pluriannuel portant sur la production et la fourniture de plaquettes en carbure de silicium Wolfspeed® à STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques. Dans le cadre de cet accord, Cree va fournir à STMicroelectronics des plaquettes en carbure de silicium (SiC) avec et sans épitaxie en technologie 150 mm pour un montant d'un quart de milliard de dollars dans un contexte de fortes croissance et demande en composants de puissance en carbure de silicium.

« ST est aujourd'hui la seule société de semiconducteurs capable de produire en volume des circuits en carbure de silicium pour l'environnement automobile et nous souhaitons accélérer la croissance de notre activité SiC, tant en termes de volume que de diversité des applications servis, en vue d'atteindre une position de leader sur un marché estimé à plus de 3 milliards de dollars en 2025 », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « L'accord conclu avec Cree nous permettra d'améliorer notre flexibilité, de soutenir nos ambitions et nos plans et contribuera à favoriser l'accélération de l'utilisation du carbure de silicium dans les applications automobiles et industrielles. »

« Nous restons concentrés sur l'adoption de solutions utilisant le carbure de silicium et le présent accord s'inscrit pleinement dans le cadre de notre mission », a déclaré Gregg Lowe, CEO de Cree. « Il s'agit du troisième accord pluriannuel signé en l'espace d'un an en vue d'accompagner l'industrie à migrer du silicium au carbure de silicium. En tant que leader mondial dans le domaine du carbure de silicium, Cree continue d'augmenter sa capacité de production pour répondre aux besoins croissants du marché, et tout particulièrement des applications industrielles et automobiles. Nous nous réjouissons d'apporter notre soutien à STMicroelectronics, au moment où nos deux sociétés s'investissent pour accélérer le développement de ce marché. »

Wolfspeed, une société du Groupe Cree, est le premier fabricant mondial de plaquettes en carbure de silicium (SiC) et de plaquettes épitaxiées. Cet accord d'approvisionnement permet de développer des applications en carbure de silicium pour l'ensemble des marchés de l'automobile et de l'industriel.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

À propos de Cree, Inc.

Cree est le fournisseur novateur des semiconducteurs de puissance et RF Wolfspeed®, de diodes d'éclairage LED et de produits d'éclairage. Sa famille de produits Wolfspeed comprend des matériaux en carbure de silicium, des composants de commutation de puissance et des circuits RF conçus pour des applications telles que les véhicules électriques, les systèmes de recharge rapide, les onduleurs, les alimentations électriques, ainsi que les applications de télécommunications, militaires et aérospatiales. La gamme de produits LED de Cree comprend des diodes LED bleues et vertes, des LED haute luminosité et des LED de puissance pour applications d'éclairage intérieur et extérieur, d'affichage vidéo et de signalétique pour les transports ainsi que pour panneaux d'affichage électroniques. Les systèmes d'éclairage et les lampes LED de Cree sont utilisés dans des applications d'éclairage intérieures et extérieures.

Pour de plus amples informations sur les produits et la société : www.cree.com

Informations à caractère prévisionnel

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse impliquent des risques ainsi que des incertitudes, connus et non connus, qui pourraient faire différer de manière significative les résultats réels des résultats anticipés et ce, en raison de divers facteurs parmi lesquels : le risque de ne pas pouvoir fabriquer ces nouveaux produits à un coût suffisamment bas pour pouvoir les commercialiser à un prix concurrentiel ou avec des marges acceptables ; le risque d'être confronté à des retards ou autres difficultés pénalisant la montée en puissance de la production et notre capacité à livrer ces produits ; l'acceptation de nos produits par les clients ; le développement rapide de nouvelles technologies et de produits concurrents pouvant avoir un impact négatif sur la demande ou rendre les produits de Cree obsolètes ; et autres facteurs énoncés dans les documents remis par Cree à la Securities & Exchange Commission, dont son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice financier clos le 24 juin 2018, et les suivants.

Cree® et Wolfspeed® sont des marques déposées de Cree, Inc.

