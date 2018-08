STMicroelectronics : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la clôture - Vendredi 17 août 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-2,51% à 16,90 euros)Les prévisions décevantes du fabricant américain de semi-conducteurs Applied Materials ont fait des dégâts en Europe. STMicroelectronics a signé la plus forte baisse du CAC 40 tandis qu'Infineon et Dialog Semiconductors ont perdu du terrain. Hier soir, Applied Materials a donc annoncé qu'il prévoit pour son quatrième trimestre (août à octobre) des ventes comprises entre 3,85 et 4,15 milliards de dollars. A leur niveau médian de 4 milliards, elles seraient quasiment stables sur un an. De plus, Applied vise un bénéfice par action ajusté compris entre 92 cents et 1 dollar.