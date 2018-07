Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-4,01% à 19,76 euros)Le groupe est malmené malgré des chiffres trimestriels de bonne facture. Au deuxième trimestre 2018, STMicroelectronics a généré un bénéfice net de 261 millions de dollars contre 181 millions de dollars un an plus tôt. Plus important pour les analystes, la marge brute a augmenté de 190 points de base à 40,2%, surpassant de 20 points de base son objectif.