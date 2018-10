STMicroelectronics : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Mercredi 24 octobre 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-8,80% à 12,33 euros)STMicroelectronics affiche de loin la plus forte baisse du CAC 40, ses perspectives décevantes se conjuguant à celles également plus faibles que prévu de son comparable américain, Texas Instruments. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs vise, selon le point médian de ses prévisions, un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en hausse d'environ 5,7 % par rapport au trimestre précédent et une marge brute d'environ 39,8 %.