STMicroelectronics : La valeur du jour à Paris - STMICROELECTRONICS bondit après avoir rassuré sur ses perspectives de croissance

STMicroelectronics (+9,16% à 13,645 euros) domine aisément l’indice CAC 40 à la faveur de perspectives 2019 rassurantes. Le fabricant de semi-conducteurs anticipe en effet une accélération de la croissance des revenus au second semestre, avec un retour de la croissance d’un trimestre sur l’autre au deuxième trimestre. Au cours de cette dernière période, la correction des stocks, qui va peser sur l’activité du premier trimestre, devrait être sur le point de s’achever.A l'occasion de la présentation des résultats 2018, le groupe franco-italien a annoncé prévoir un recul de 20,7% des revenus sur les trois premiers mois de 2019 par rapport au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires est attendu à environ 2,1 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 2,36 milliards de dollars.STMicroelectronics a mis en cause une plus faible demande que celle enregistrée habituellement à cette époque de l'année et " une dynamique défavorable accrue dans certains marchés finaux ". Le groupe fait ainsi référence à la contreperformance commerciale des derniers iPhone, notamment le XR, auxquels il fournit certains composants.Toujours s'agissant de ses perspectives pour les trois premiers mois de 2019, le fabricant de semi-conducteurs a réservé une bonne surprise. La marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité dans le secteur est anticipée à 39%. UBS était plus optimiste et visait 38%. Cet objectif montre que la transformation opérée par le groupe ces dernières années (réduction de coûts, produits plus rentables...) lui permet de limiter l'impact sur ses marges d'une activité plus faible.Les commentaires sur les perspectives ont relégué au second plan les résultats 2018 du groupe. STMicroelectronics a enregistré un résultat net en progression de 60,4% à 1,29 milliard de dollars et une marge d'exploitation de 14,5%, en amélioration de 2,5 points. Le groupe a bénéficié de revenus dynamiques (+ 15,8% à 9,664 milliards de dollars), surperformant le marché (+13,4% selon Gartner), comme il l'avait anticipé.