STMicroelectronics : La valeur du jour à Paris - STMICROELECTRONICS victime d'un tweet de Donald Trump sur APPLE

STMicroelectronics est très sensible à toute information touchant Apple, dont il est un des fournisseurs. Une nouvelle preuve en est apportée aujourd’hui, le fabricant de semi-conducteurs perdant 1,02% à 16,035 euros, soit l'un des plus forts replis de l’indice CAC 40, après l’appel à Apple de Donald Trump à produire aux Etats-Unis. Les autres fournisseurs européens de la firme à la pomme sont eux aussi sous pression : Dialog Semiconductor, AMS…Le président américain a répliqué à Apple qui avait averti que les nouvelles taxes envisagées sur les importations chinoises affecteraient notamment les Apple Watch et ses casques sans fil. L'iPhone n'a, lui, pas été mentionné. " Les tarifs douaniers vont accroître le coût de nos opérations aux Etats-Unis, détourner nos ressources et désavantager Apple par rapport à ses concurrents étrangers, " a déclaré la firme technologique dans un document déposé auprès du Bureau du représentant américain au commerce. Elle réagissait à la volonté de président américain d'imposer " très prochainement " des taxes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises.La réponse Donald Trump ne s'est pas faite attendre." Les prix d'Apple pourraient augmenter en raison des droits de douane massifs que nous pourrions imposer à la Chine – mais il existe une solution simple où il y aurait ZERO taxe et même des incitations fiscales. Fabriquez des produits aux Etats-Unis au lieu de la Chine. Commencez à construire des usines maintenant ", a répondu dans un tweet Donald Trump.Ce dernier a de plus indiqué vendredi soir être prêt à taxer 267 milliards de dollars de produits chinois importés en plus des 200 milliards déjà dans son viseur. Dans un tel scénario, la totalité des importations chinoises serait alors concernée. L'iPhone fabriqué en Chine ne serait donc plus épargné.