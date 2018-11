STMicroelectronics : STMicro lance un programme de rachats d'actions allant jusqu'à 750 mlns de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachats d'actions d'un montant maximal de 750 millions de dollars sur une période de trois ans.

STMicroelectronics conservera les actions achetées dans le cadre de ce programme pour "répondre à ses obligations en matière de plans d'attribution d'actions aux salariés", a expliqué la société.

Le groupe a indiqué qu'au cours de clôture de vendredi sur le New York Stock Exchange - soit 15,81 dollars - le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées dans le cadre de ce programme s'élèverait à environ 47 millions, soit 5,2% du capital.

"Les rachats d'actions seront effectués sur une ou plusieurs plateformes de négociation, parmi lesquelles pourront éventuellement figurer le marché réglementé d'Euronext Paris, le Mercato Telematico Azionario organisé et géré par Borsa Italiana SpA et le New York Stock Exchange", a précisé STMicroelectronics.

Si les modalités exactes (calendrier, nombre et valeur des actions) dépendront d'un certains nombre de facteurs, dont les conditions de marché ou "l'état général de l'activité", la société a expliqué que le prix payé lors de ces rachats d'actions devrait respecter un certain nombre de conditions, parmi lesquelles un prix minimum de 1,04 euro par action et un prix maximum égal à "110 % de la moyenne du cours le plus élevé auquel les actions sont cotées lors de chacune des cinq séances de bourse précédant la date de l'achat considéré, sur chacun des marchés réglementés".

Ce programme de rachats d'actions vise à mettre en oeuvre une résolution adoptée en mai dernier par les actionnaires du groupe réunis en assemblée générale. "La poursuite du programme de rachat d'actions sera soumise à l'approbation future des actionnaires lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société en 2019", a indiqué STMicroelectronics.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

